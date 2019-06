insider am dienstag / 25. juli





Rektorin bleibt Rektorin! Das ist so an der Heinrich-Heine-Universität der Fall. Das hat die Hochschulwahlversammlung gestern so entschieden. Wir waren für euch mit dabei und haben uns mit dem Thema beschäftigt. Außerdem haben wir uns mit Stipendien und protestierenden Studierenden in China beschäftigt. – im insider mit Lena Bauer

Rektorin bleibt Rektorin

Beitrag: Theresa Schültken und Tim Neumann I Thema: Die Rektorin Anja Steinbeck bleibt Rektorin an der Heinrich-Heine-Universität. Auch Kanzler Martin Goch bleibt Kanzler an der Universität. Das hat die Hochschulwahlversammlung gestern so entschieden. Wir waren für euch bei der Wahl mit dabei.

Unterstützung im Studium durch Stipendium

Bericht: Philipp Schübel I Thema: Mit der Studienfinanzierung beschäftigen sich viele Studis. Eigene Wohnung, WG, Mensa-Essen, Weiterbildungen, Kinobesuch, Bücher, Ausflüge… – das Alles kostet Geld. Eine mögliche Unterstützung kann dabei ein Stipendium sein. Wir haben uns Stipendien mal etwas genauer angeschaut.

Protestierende Studis in Hongkong

Bericht: Santiago Hacker I Thema: In den letzten gab es in Hongkong Demos. Daran beteiligt haben sich auch viele Studis. Wir haben uns mit dem Thema etwas intensiver beschäftigt.

