insider am dienstag / 25. september

Gestern war die Begrüßung der Erstis an der Hochschule – wir waren natürlich dabei. Außerdem sprechen wir über Tabutehmen, beziehungsweise darüber, wie schwer es ist, über vermeintliche Tabuthemen eine Bachelorarbeit zu schreiben. Und wir erinnern uns daran, wie es als Ersti war. Das alles im insider – heute mit Julia Rieger!

Willkommen an der Hochschule!

Interview von Tim Neumann mit Brigitte Grass (Präsidentin der Hochschule) | Thema: Das erste Semester ist für viele aufregend. Wir haben mit der Präsidentin der Hochschule über die Stimmung gesprochen.

Interview von Tim Neumann mit Simone Fischer (Pressesprecherin der Hochschule) | Thema: Simone Fischer hat die Ersti-Veranstaltung moderiert. Wie ist ihr erster Eindruck von den Studis?

Interview vonTim Neumann mit Melina Kirschberg (AStA-Vorsitzende) | Thema: Der AStA hat viele unterschiedliche Angebote für die Erstis. Außerdem haben wir auch über die Raumsituation an der Uni gesprochen.

Bachelorarbeitsthema: Menstruation

Interview von Julia Rieger mit Franziska Wartenberg | Thema: Die Bachelorarbeit in „Angewandte Medien“ über die Tabuisierung von Menstruation schreiben – das ist nicht so einfach. Nicht, weil es keine Literatur gibt, sondern weil Franziska Schwierigkeiten hatte, eine*n Prüfer*in zu finden. Warum das so war und wie sie das Thema doch noch umsetzen konnte, hört ihr hier.

Teil 1:

Teil 2:

Damals, als ich Ersti war…

Moderation: Julia Rieger | Thema: Auch unsere Moderatorin war mal Ersti – und hatte ein bisschen Angst, keine Leute kennenzulernen. Aber das war dann doch einfacher als gedacht.

Liebe Streamingdienste…

Bericht: Elisabeth Rosenfeld | Thema: Streamingdienste sind manchmal ganz schön nervig – sie stören immer dann, wenn es nicht passt.