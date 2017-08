insider am dienstag / 22. august

Ein nicht unumstrittenes Gesicht im AStA-Vorstand, die Wohnungssituation in Düsseldorf und ein Medizin-Studium ohne NC – diese und weitere Themen im insider mit Tim Neumann und Laura Seithümmer.

Neu im AStA-Vorstand

Interview von Tim Neumann mit Gary Strauß (Mitglied des AStA-Vorstands an der Heine-Uni) | Thema: Seit einem Monat sitzt Gary Strauß für campusgrün im AStA-Vorstand. In der Hochschulpolitik und in seiner Liste ist er nicht unumstritten.

Medizin studieren – auch mit 4,0?

Interview von Laura Seithümmer mit Dr. Marzellus Hofmann (Studiendekan für Gesundheit an der Uni Witten/Herdecke) | Thema: An der Uni Witten/Herdecke könnt ihr bald Medizin studieren – komplett NC-frei.

Duales Studium Guru

Interview von Laura Seithümmer mit Florian Mörchel (Autor des Buchs „Duales Studium“) | Thema: Dual zu studieren ist gar nicht so einfach – Florian Mörchel hat es geschafft und jetzt ein Buch darüber geschrieben.

Wohnen in Düsseldorf

Bericht: Laura Seithümmer | Thema: Die Wohnungssituation in Düsseldorf ist besser als ihr Ruf, für Studis ist das trotzdem keine Entwarnung.

der insider in der snooze-edition – immer montags bis freitags von 10 bis 14 Uhr!