insider am dienstag / 21. november

Der insider ist heute vollgepackt mit allem, was ihr für den Tag wissen müsst. Neben den neuen Infos zur Politik in Deutschland erfahrt ihr, wie ihr euch bei der Berufsmesse an der HSD am besten schlagt. Außerdem gibt noch Neues vom New Fall Festival und vom Fussballplatz. Das alles im insider mit Florian Pustlauk!

Vorbereitung aufs Berufsleben

Interview von Florian Pustlauk mit Simone Fischer | Thema: An der Hochschule Düsseldorf findet heute der Unternehmenstag statt. Was da alles ansteht – und ein paar Tipps – gibt es hier.