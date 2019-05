insider am dienstag / 21. mai







Die campus debatte wirft ihren Schatten nach und Bauhaus100 ihre Schatten voraus. Wir haben auch über das (vorläufige) Aus vom Wahl-O-Mat gesprochen.



Das und mehr im insider mit Lena Bauer und Carina Blumenroth.

Zukunft bauen?

Interview von Lena Bauer mit André Günther (Architekt) | Thema: Wie kann Zukunft aussehen? Damit beschäftigt sich eine Veranstaltungsreihe. Heute geht es um das Thema Stadt und wie kann das aussehen?

E-Tretroller – eine Gefahr?

Bericht: Lea Rokitta | Thema: Am Wochenende hat der Bundesrat das „Go“ für E-Tretroller gegeben. Das ist nicht überall beliebt – Ärztinnen und Ärzte sehen Gefahren.

Bücher

Bericht: Santiago Hacker | Thema: In der Biographie „I’m Your Man“ schreibt die Musikjournalistin Sylvie Simmons über das facettenreiche Leben des wohl einflussreichsten kanadischen Künstlers Leonard Cohen.

Tschö Wahl-O-Mat!

Interview von Carina Blumenroth mit Prof. Dr. Stefan Marschall (Lehrstuhlinhaber Politikwissenschaften 2 und Kopf hinter dem Wahl-O-Mat) |Thema: Der Wah-O-Mat wurde gestern per Gericht gestoppt. Wir haben mit Prof. Marschall gesprochen was dahinter steckt und wie er den Stopp des Online-Angebots sieht.

#checkpointeurope

Interview von Carina Blumenroth mit Rabea Porsch | Thema: Performative Demo – die wird von europefiction gemacht. Am Sonntag um auf den Missstand aufmerksam zu machen, dass Geflüchtete (die am Projekt teilnehmen) nicht in Europa herumreisen können.

