insider am dienstag / 20. märz

Seit heute wird gestreikt – hier findet ihr alles, was ihr wissen müsst. Aber wir sprechen auch über schöne Dinge: Sport im Park geht dieses Jahr mit neuen Kursen in die zweite Runde! Und die Uni Münster wird „fossil free“. Außerdem geht es um Spielzeug – oder eher darum, warum es vielleicht bald keine Spielzeugläden mehr geben wird. Das alles im insider auf der [97.1] – heute mit Cigdem Ünlü!

Umsonst und draußen bewegen

Interview von Cigdem Ünlü mit Burkhard Hintzsche | Thema: Sport im Park geht in die nächste Runde! Ab Ende April gibt es wieder viele Kurse, bei denen ihr mitmachen könnt. Welche das sind und welche Parks dazugekomen sind, hört ihr hier.

Streik in NRW

Bericht: Julia Rieger | Thema: Heute und morgen wird in ganz NRW gestreikt. Morgen ist auch die Rheinbahn betroffen.

Fossil Free Münster

Interview von Cigdem Ünlü mit Carla Scharfenstein| Thema: Die Uni Münster investiert jetzt nicht mehr in Unternehmen, die in fossile Energie investieren oder sie benutzen. Die Initiative „Fossil Free Münster“ hat dazu beigetragen.

Kein Spielzeug mehr bei Toys’R’Us

Bericht: Sabrina Schnückel | Thema: Die Spielzeugmarktkette Toys’R’us macht in den USA dicht – weil sie gegen Onlineshops nicht mehr ankommen.

Mit einer Prise HipHop

Bericht: Julia Rieger | Thema: Mister Me kommt heute ins Tube in Düsseldorf und spielt dort ein Konzert. Wer Mister Me ist, hört ihr hier.

Filmkritik – so nicht!

Moderation: Cigdem Ünlü | Thema: Ein Filmkritiker hat in den USA den Film“Tomb Raider“ zerissen – weil ihm die Hauptdarstellerin nicht „sexy“ genug ist. Dafür hagelt es jetzt Kritik.