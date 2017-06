insider am dienstag / 20. juni

Der letzte Frühlingstag hat nochmal richtig angegeben – weit über 30 Grad! Und obwohl es im Studio noch wärmer geworden ist, haben uns drei Interview-Partner besucht. Es geht um eine Band, Solarkraft und den neuen Prorektor an der HHU. Der insider – heute mit Phoebe Köster.

Studi-Proteste in Kassel aufgelöst

Bericht: Florian Pustlauk | Thema: In Kassel haben Studierende eine baufällige Villa besetzt, um gegen Wohnraummangel zu demonstrieren. Die Polizei hat das Gebäude auf dem Geländer der Uni gestern geräumt.

Mit einem Solarauto durch Australien

Interview: Phoebe Köster mit Daniel Rauch (vom SolarCar-Projekt) | Thema: Eine Tour quer durch Australien und das mit einem Auto, dass aussieht wie eine Tischtennisplatte. Das Projekt SolarCar von der Hochschule Bochum nimmt an diesem Solar World-Rennen teil und ist sehr gespannt, wie das selbst entwickelte Solar Auto fahren wird. Mehr zum SolarCar findet ihr hier.

Studis haben ein einfaches Leben?!

Glosse: Mathias Hendrix | Thema: Es sind die typischen Vorurteile gegen Studierende: Schlafen bis Mittags, jeden Tag feiern und das entspannte Leben genießen. Doch so wirklich stimmt das nicht. Das größte Problem: Kein Geld. Mathias hat sich mal mit Florian unterhalten – was tun wir? Eigentlich bleibt ja nur das Spazieren.

Was bringt der neue Prorektor?

Interview: Phoebe Köster mit Fabian Schröer (aus der Findungskommission) | Thema: Zum Wintersemester wird es einen neuen Prorektor für Studienqualität geben. Fabien Schröer gehört zur Auswahlkommission und berichtet aus Studi-Sicht, wie der neue Prorektor ausgewählt wurde. Wer es ist, wird am Mittag bekannt gegeben.

The Atrium beim Sommerkult

Interview: Phoebe Köster mit Michael Neugebauer und Martin Holtkamp (von The Atrium) | Thema: Noch eine gute Woche, dann ist es endlich so weit – das Sommerkult-Festival beginnt! Auf dem Campus der Heine-Uni treten auch The Atrium auf, die Jungs freuen sich schon sehr auf das studentische Publikum und freuen sich, auch selbst in der Menge zu feiern. Hier gibt’s alles weitere zum Sommerkult.

