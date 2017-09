insider am dienstag / 19. september

Streik am Uniklinikum Düsseldorf. Die Gewerkschaft ver.di hat für heute zu einem landesweiten Streik aufgerufen. Das Ziel: eine bessere Personalsituation an den Krankenhäusern. Die Folgen: Operationen wurden verschoben und es gibt nur aufgewärmtes Essen im UKD. Das und viele weitere Themen im insider mit Laura Seithümmer und Tim Neumann.

Koloniale Verbindungen im Stadtmuseum Düsseldorf

Bericht: Larissa Woischnig | Thema: Was kennzeichnete die koloniale Verbindung von Deutschland und Kamerun aus? Im Stadtmuseum wird genau diese Frage momentan aufgearbeitet.

Streik am UKD

Interview: Laura Seithümmer mit Regina Landwehr (Kinderkrankenschwester am UKD) | Thema: Bessere Bedingungen für Beschäftigte an den Krankenhäusern. Das soll ein landesweiter Streik bringen, an dem sich auch Beschäftigte des Uniklinikums Düsseldorf beteiligt haben.

10 Jahre, 10 Sprachen, 100 Länder

Interview: Tim Neumann mit Stephan Behringer | Thema: Die Welt bereisen, Sprachen lernen und dabei weder auf einen festen Job noch auf den festen Wohnsitz verzichten müssen? Wie das geht erklärt Stephan Behringer in seinem Programm „Railshow … wie ich in 10 Jahren mit 10 Sprachen 100 Länder bereist habe“.

Woche der Wiederbelebung

Interview: Tim Neumann mit Dr. Jan-Thorsten Gräsner (Universitätsklinikum Schleswig-Holstein) | Thema: Wiederbelebung wie geht das? Eine Frage, die sich viele stellen, obwohl das eigentlich nicht so sein sollte. Aufmerksam darauf macht die Woche der Wiederbelebung, die heute in Düsseldorf startet.

Fische, Haie, Pinguine, …

Bericht: Larissa Woischnig | Thema: 4 Jahre hat es gedauert, den Aquazoo in Düsseldorf zu sanieren und zu renovieren. Ursprung, Evolution, Vielfalt heißt das neue Programm und das eröffnet am kommenden Freitag.

