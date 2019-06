insider am dienstag / 18. juni

Ein Rückblick aufs Sommerkult und das große Problem mit der Konzentration und dem Internet gehen wir an. Aber wir sprechen auch über die Vollversammlung der Friday for Future Hochschulgruppe an der Heine Uni.



Das alles im insider mit Lena Bauer.

F4F-Vollversammlung

Interview von Lena Bauer mit Daniel Laps und Helena Schmidt (Orga Vollversammlung Friday for Furture-Hochschulrgruppe) | Thema: Heute steigt die erste Vollversammlung der Fridays for Future Hochschulgruppe. Die musste so ein bisschen durchgedrückt werden – die notwendigen 3500 Unterschriften wurden nicht gesammelt – deswegen musste das ganze übers SP gehen. Die VV dienst zur Meinungsbildung – wie das hinterher durchgesetzt werden kann ist unklar.

Konzentra…was?

Bericht: Santiago Hacker | Thema: Internet oder Print – das ist die große Frage. Das kommt auch unterschiedlich in unseren Gehirnen an – Daten werden unterschiedlich abgespeichert – so werden ganz andere Hirnareale verwendet.

Umsonst & draußen

Interview von Tobias Schlemper mit Niels Baumgarten (Kulturreferat HHU) | Thema: Wie lief das Sommerkult? Bier und Essen wurde knapp – aber sonst ist die Bilanz eigentlich ganz gut.

Umfrage: Sonka Hinders | Thema: Was wünschen sich die Studierenden fürs nächste Mal? Reporterin Sonka hat direkt auf dem Festival nachgefragt.

