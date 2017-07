insider am dienstag / 18. juli

Die Sommerferien sind in der ersten Woche – oder wie es bei Studis heißt: Klausurenphase! Gibt also viel zu tun, so auch bei uns. Wer Hilfe von oben braucht, kann bei amen.de für sich beten lassen. Aber nicht nur nehmen, sondern auch geben ist wichtig: In den Ferien werden Blutspenden knapp. Der insider – heute mit Phoebe Köster.

Online beten – oder für sich beten lassen!

Interview von Phoebe Köster mit Daniel Wildraut (von amen.de) | Thema: Der aktive Glaube und das Internet – kann funktionieren! Auf der Seite amen.de könnt ihr für euch beten lassen, auch während einer Prüfung zum Beispiel. Nach vier Jahren hat die Seite schon über zwei Millionen Anfragen bekommen. Im Interview erklärt Daniel Wildraut, wie das ganze funktioniert.

Blutspenden ist in den Ferien besonders wichtig

Beitrag von Mathias Hendrix | Thema: Im Sommer fahren viele in den Urlaub, klar. Aber in den Krankenhäusern muss weiter operiert werden, daher werden Blutspenden dringend benötigt. Hier gibt es die Infos, wo ihr hier in der Nähe spenden gehen könnt.

Der Spoiler naht!

Beitrag von Mathias Hendrix und Florian Pustlauk | Thema: Die siebte Staffel von Game of Thrones hat angefangen und Fan Florian hat die erste Folge noch nicht gesehen. Jetzt hat er Angst, überall gespoilert zu werden. Filmexperte Mathias weiß aber, wie es doch noch spannend bleiben kann.

Der insider – immer werktags von 8 bis 11 Uhr.