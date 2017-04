insider am dienstag / 18. april

Der insider ist wieder da! Pünktlich zur Start der Vorlesungszeit versorgen wie euch morgens mit allen wichtigen Informationen und guter Musik. Heute waren neben dem Semesterbeginn natürlich auch die Folgen des Referendums ein Thema – der insider mit Laura Seithümmer.

Bericht von Tim Neumann | Thema: Von Montags bis Freitags werdet ihr ab sofort immer von acht bis elf Uhr von uns ausführlich mit Informationen auf dem Campus, in Düsseldorf und alles was wichtig ist, informiert. Natürlich sorgen wir auch dafür, dass ihr mit viel guter und außergewöhnlicher Musik versorgt werden. hochschulradio-Chefredakteur Tim Neumann erklärt, was sich noch bei uns im Programm geändert hat.

Mythen und Tipps zum Vorlesungsbeginn

Beitrag von Mathias Hendrix | Thema: Immer wieder zum Semesterstart belügen Studis sich selbst. Sie haben gute Vorsätze, die schnell ins Schleifen kommen. Die Klassiker der Vorsätze und Tipps zur gelungenen Rückkehr in den Vorlesungsalltag haben wir hier zusammengefasst.

Istanbul nach dem Referendum

Interview von Laura Seithümmer mit Sven Westermann | Thema: Sven Westermann studiert in Istanbul und hat die Reaktionen auf das Ergebnis des Referendums am Sonntag erlebt. Im Interview erzählt Sven, welche Emotionen besonders die junge Bevölkerung von Istanbul zeigen.

Semesterausblick an der HHU I: AstA plant Podiumsdiskussion

Interview von Laura Seithümmer mit Philip Zeitner (AstA der Heine-Uni) | Thema: Der AStA der HHU hat für das kommende Semester einen vollen Plan. Unter anderem findet eine Informationsveranstaltung inklusive Podiumsdiskussion. Ziel soll es sein, die Studierenden über die Bedeutung der Landtagswahlen im Mai zu informieren. Außerdem geht die Planung für die Unicard auch im kommenden Semester weiter. Wir haben mit Philip Zeitner vom AStA-Vorstand über den aktuellen Planungsstand gesprochen.

Semesterausblick an der HHU II: AstA hat die Tierfoschung besichtigt

Interview von Laura Seithümmer mit Lukas Thum (AstA der Heine-Uni) | Thema: Die Mitglieder des AStAs haben vor kurzem die Zentrale Einrichtung für Tierforschung und wissenschaftliche Tierschutzaufgaben, kurz Zett, an der HHU besichtigt. Jetzt soll es einen Informationstag zur Zett und zusätzlich einen Flyer geben. Wir haben mit Lukas Thum vom AStA-Vorstand über das Thema gesprochen.

