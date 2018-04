insider am dienstag / 17. april

Heute geht es um so einiges: Wir sprechen über Patenschaften für Schülerinnen und Schüler, über Fingerabdrücke und über ein Thema, dass uns den Sommer über wieder begleiten wird: Das Grillen! Also hört rein in den insider – heute mit Philip Gercer und Julia Rieger!

Gib mir die Hand, ich zeig dir das Studi-Land…

Bericht: Philipp Schübel | Thema: One Week Experience heißt ein Projekt, bei dem Schülerinnen und Schüler Studierende für eine Woche im Studium begleiten, um sich für ihre Studienwahl zu orientieren.

Auf heißen Kohlen

Moderation: Philip Gercer | Thema: Die Grillsaison beginnt – und damit auch wieder das Warten, bis das Essen fertig ist. Geduld ist gefragt, aber das ist doch auch gut so, findet unser Moderator.

Fingerabdrücke auf dem Perso

Bericht: Julia Rieger | Thema: Auf den Personalausweisen können wir unsere Fingerabdrücke einspeichern, bisher freiwillig. Vieleicht wird das aber bald EU weit verpflichtend, um die Ausweise fälschungssicherer zu machen.

Everything Everything

Bericht: Nadine Klein | Thema: Everything Everything spielen heute Abend in Köln. Worauf ihr euch freuen könnt, hört ihr hier.