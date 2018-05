insider am dienstag / 16. mai

Emotionen und Fett. Darum geht es im insider und zwar von der wissenschaftlichen Perspektive. Forschende untersuchen nämlich inwiefern Emotionen unser menschliches Miteinander beeinflussen und ob es so etwas wie kognitive Chemie zwischen Menschen gibt. Außerdem warnt der WHO vor Transfettsäuren, die können unserer Gesundheit nämlich beeinträchtigen.

Mehr dazu im insider mit Carina Blumenroth.

Emotionale Gehirne

Bericht: Phoebe Köster | Thema: Menschen beeinflussen unsere Emotionen. Auf manche Personen reagieren wir emotionaler auf andere weniger emotional. Eine wichtige Rolle in unserem Verhalten spielt dabei das Gehirn, das unsere Emotionen lenkt.

Weg mit dem Fett

Bericht: Sabrina Schnückel | Thema: Transfette stecken in vielen Lebensmitteln und sind schlecht fürs Herz. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) fordert nun schärfere Gesetze.

Das Erfolgsrezept der Musik

Bericht: Cigdem Koc | Thema: Forschende der University California haben untersucht welche Songs erfolgreich sind. Dafür wurden Songs die in einem Zeitraum von 30 Jahren in Großbritannien veröffentlicht wurden analysiert.

Düsseldorf swingt

Bericht: Cigdem Koc | Thema: Musizierende aus aller Welt treten bei der Jazz-Rally in Düsseldorf auf. Die Jazz-Rally findet am Pfingstwochenende statt und bietet eine Vielzahl an Konzerten.



Du und Dour?

Bericht: Carina Blumenroth | Thema: In Belgien findet vom 11.-15. Juli das Dour-Festival statt. hochschulradio düsseldorf gibt euch die Chance mitten drin zu sein.

Der heilige Monat

Interview: Carina Blumenroth | Thema: Heute beginnt der Ramadan. Wie muslimische Studierende die Zeit ohne Essen überstehen erklärt uns HHU-Student Farhan.

