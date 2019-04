insider am dienstag / 16. april

Ein neues Programm für Studierende und Forschende an der Heine Uni, neues vom Büchermarkt und neue Erkenntnisse in der Demenzforschung.

Das alles im insider mit Carina Blumenroth.

1stGeneration@HHU

Interview von Carina Blumenroth mit Anna Hollstegge (Projektmanagerin der Koordinierungsstelle Diversity HHU) |Themen: Dieses Sommersemester geht ein neues Buddy-Programm an den Start. Das richtet sich vor allem an Studierende, die in erster Generation aus der Familie studieren. Gesucht werden aber auch Studis ab dem 4. Semester, die die Rolle des Senior Buddys übernehmen. Mehr Infos hier.





TV-Demenz





Beitrag: Santiago Hacker | Thema: Forschende haben die Wirkung von übermäßigem Fernsehen auf die kognitiven Fähigkeiten bei älteren Menschen untersucht und Beweise für eine mögliche fernsehbedingte Demenz erhalten.

Zwischen Geschichte und Ratgeber

Beitrag: Carina Blumenroth | Thema: Loslassen kann schwer sein. Das beschreibt Ursula Ott in ihrem Buch „Das Haus meiner Eltern hat viele Räume“. Es ist ein Zwischenspiel zwischen Familiengeschichte, Wissenschaft und Ratgeber.

der insider – immer montags bis freitags von 8 bis 11 Uhr.