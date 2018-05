insider am dienstag / 15. mai

Es ist die einzige Mai-Woche ohne Feiertag – aber mit dem insider fühlt es sich an, als hätte man gerade erst einen Feiertag hinter sich. Wir lassen euch heute ganz entspannt in den Tag starten und versorgen euch mit allem, was ihr wissen müsst. Der insider – heute mit Philip Gercer!

Heftige Reaktionen auf Facebook-Post

Interview von Philip Gercer mit Theodor Jost vom AStA Köln | Thema: Nachdem der AStA auf Facebook öffentlich kritisierte, dass Bauarbeiter auf dem Campus Kleidung einer Marke trugen, die bei Neonazis als sehr beliebt gilt, gab es viele, teils heftige Reaktionen.

Mehr Frauen auf Festivals

Bericht: Philipp Schübel | Thema: Auf den Festivalbühnen bestehen die Acts oft fast nur aus Männern. Die Initiative Keychange möchte das ändern.

Hey Computer…

Umfrage von Chris Hauser | Thema: Ein MIT-Student hat ein Gerät entwickelt, mit dem er per Gedanken mit einem Computer kommunizieren kann. Wir haben auf dem Campus gefragt, wofür ihr diese Technik benutzen würdet.

F95, olé!

Bericht: Philipp Schübel | Thema: Die Fortuna Düsseldorf steigt in die erste Fußballbundesliga auf – und das als Meister der 2. Liga! Gestern wurde auf dem Rathausplatz in Düsseldorf ordentlich gefeiert.

Her mit den Startup-Ideen!

Bericht: Julia Rieger | Thema: An der Heine-Uni endet heute die Einsendefrist für den HHU-Ideenwettbewerb. Gesucht werden kreative Ideen für Start Ups.

