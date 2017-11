insider am dienstag / 14. november

Italien ist nicht bei der Fußball-WM dabei – die Mannschaft ist gestern in der Qualifikation gescheitert. Das ist nur eine der News, die ihr heute wissen müsst. Denn wir sprechen außerdem über den Internationalen Tag an der HSD, ein Filmsymposium und die Bücher, die wir als Jugendliche gelesen haben. Das alles und die Nachrichten, die heute wichtig werden: heute im insider mit Florian Pustlauk auf der [97.1]!

Einblicke in eine andere Hochschule

Interview von Florian Pustlauk mit Sandra Winter (International Office HSD) | Thema: An der Hochschule können sich die Studierenden beim Internationalen Tag heute über Auslandssemester, Praktika und Co informieren.

Oscar-Preisträger besucht Film-Studierende

Interview von Julia Rieger mit Lotte Ruf | Thema: In Dortmund haben Studierende ein Jahr lang am Symposium „Ein Jahrhundert Ophüls“ gearbeitet und dafür eigene Filme gedreht. Mehr über das Symposium und die Arbeit an den Filmen hört ihr hier.

Raus, bevor es angefangen hat

Moderation: Florian Pustlauk | Thema: Italien ist gestern bei der WM_Qualifikation ausgeschieden. Schade, findet Moderator Flo: Denn ein spannender Konkurrent weniger für die deutsche Mannschaft.

Die Kindheit winkt aus dem Bücherregal

Bericht: Julia Rieger | Thema: Heute ist Tag der jungen Leserinnen und Leser! Wir haben mal das alte Bücherregal entstaubt und die fünf besten Buchreihen herausgesucht.

Eigene Games designen? Wie geht das?

Bericht: Benno Bongaertz | Thema: Beim Next Level Festival geht es um die Zukunft von Games in allen Bereichen. Ihr hört hier aber auch, wie man in der Gaming Branche Fuß fasst.