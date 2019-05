insider am dienstag / 14. mai







Sportlich starten wir in den Dienstag – wir sprechen mit und über eine Studentin der Kunstakademie, die ihren ersten Profiboxkmpf in Thailand hinter sich gebracht hat – aber wir sprechen auch über die aktuelle Parkplatzsituation in Düsseldorf.



Das alles im insider mit Lea Rokitta und Carina Blumenroth.

Sportliche Lara

Interview von Lea Rokitta mit Lara Werth (Boxerin und Studentin der Kunstakademie) | Thema: Boxen und Kunst – das sind zwei Bestandteile des Lebens von Lara. Gerade hat sie in Thailand ihren ersten Profiboxkampf gewonnen. Wir haben mit ihr darüber gesprochen, wie sie die beiden Leben miteinander verbindet.





Mehr als 1000 Worte

Bericht: Lea Rokitta | Thema: Das Buch „Mehr als 1000 Worte“ von Lilli Beck | Thema: Deutschland – November 1938, die politische Lage in Deutschland spitzt sich zu. Aliza lebt eigentlich in Deutschland, wir von ihrer Familie weggeschickt, damit sie in Sicherheit ist. Das klappt aber nur bedingt.



10 Jahre Grass

Interview von Tim Neumann mit Brigitte Grass ( Präsidentin HSD) | Thema: 10 Jahre lang war das Baby von Brigitte Grass die Hochschule in Derendorf. Endlich sind jetzt auch alle Fachbereiche zusammen, die Digititalisierung wurde angestoßen. Jetzt zu gehen – denkt sich Frau Grass. In zwei Wochen übergibt sie ihr Amt.

der insider – immer montags bis freitags von 8 bis 11 Uhr.