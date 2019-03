insider am dienstag / 12. märz

Im insider am dienstag wird es europäisch: Wir sprechen über die Zukunft der YES!-Partei und den Upload-Filter. Aber natürlich gibts auch alle Neuigkeiten vom Campus, also schaltet ein im insider mit Sonka Hinders!

YES! Partei startet in die Zukunft

Interview von Sonka Hinders mit Tobias Uelpenich | Thema: Die Partei „Young European Spirit“ hat die Unterschriftenanzahl verpasst, die sie gebraucht hätte, um an der Europawahl teilzunehmen. Welche Pläne die Vertreterinnen und Vertreter der Partei jetzt haben, haben wir nachgefragt.

Mit dem Fahrrad nach Gibraltar

Interview von Saskia Schlesinger mit Tim Thesing und Niklas Lehnert | Thema: Die beiden Studenten radeln 2800 Kilometer für einen guten Zweck. Wir haben mit ihnen nach dem ersten Tag auf der Strecke gesprochen.

Generation Praktikum

Bericht: Paula Blaschke | Thema: Für viele Studierende gehört es dazu: das Pflichtpraktikum. Aber auch freiwillig sind sie möglich. Was ihr beachten solltet, hört ihr hier.

Protest statt Schule

Kommentar: Julia Rieger | Thema: FDP-Chef Lindner hat die Fridays for Future Bewegung kritisiert: Die Jugendlichen könnten die Zusammenhänge nicht vollständig verstehen und sollten lieber zur Schule gehen. Unsere Redakteurin findet: Das zeigt, wie wenig Jugendliche ernst genommen werden.

Wikipedia protestiert gegen Artikel 13

Bericht: Dustin Heye | Thema: Am 21. März will Wikipedia für einen Tag streiken und so gegen die mögliche Urheberrechtsreform protestieren. Hier hört ihr die Hintergründe.

Essen bestellen kann Leben retten!

Moderation: Sonka Hinders | Thema: Ein Imbiss-Mitarbeiter stand vor der verschlossenen Tür eines Stammkunden. Er rief die Polizei und dadurch konnte der Mann, der in Lebensgefahr schwebte, gerettet werden. Also: Support your local bussines!