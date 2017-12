insider am dienstag / 12. dezember

Noch 12 Tage, dann ist Weihnachten und das bedeutet: Zumindest ein paar Tage „Ferien“. Aber weil das noch etwas dauert, gibts heute nochmal ein paar Infos, die heute wichtig werden. Außerdem sprechen wir über Twitter, schauen uns die Solidarität in Deutschland an und ihr erfahrt, warum es vielleicht bald in der Düsseldorfer Altstadt kein Bier mehr nach 22 Uhr gibt. Das alles im insider – heute mit Julia Rieger!

Mehr Sicherheit in der Altstadt

Bericht: Philip Gercer | Thema: Gestern gab es eine Sicherheitskonferenz in Düsseldorf. Diskutiert wurde auch über ein mögliches Waffenverbot. Was genau die Ergebnisse sind, hört ihr hier.

Nä, wat ham wa uns alle lieb, oder?

Bericht: Philip Gercer | Thema: Eine neue Studie zum gesellschaftlichen Zusammenhalt zeigt, dass sich die Menschen regional ziemlich gut verstehen. Aber insgesamt finden die Bevölkerung die Veretilung der Güter nicht ganz so gerecht.

Negative Tweets? Fehlanzeige

Bericht: Julia Rieger | Thema: Auf Twitter hat man nur begrenzt Platz – das kann zu populistischen Aussagen verleiten. Aber waren die erfolgreichsten Tweets des Jahres auch alle negativ?

NASA-Insider

Bericht: Sandra Wahle | Thema: Trump will eine neue Mondmission – und zum Mars gleich auch. Fun-Facts über Astronautinnen und Astronauten bekommt ihr hier.

Lieber Drucker… danke für nichts!

Bericht: Philip Gercer | Thema: Drucker riechen Angst und Zeitdruck – genau dann funktionieren sie nicht. Da kann man schon mal einen Beschwerdebrief verfassen.