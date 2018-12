insider am dienstag / 11. dezember

Fairtrade und das direkt auf dem Campus. Das gibt es auf dem Campus Derendorf an der Hochschule Düsseldorf. Wir haben mit einer Verantwortlichen gesprochen. Außerdem haben wir ein weiteres Kalendertürchen für euch geöffnet und über den Winterurlaub gesprochen. – im insider mit Lena Bauer

Fairer Winter Brunch

Interview: Lena Bauer mit Sabine Evertz (Arbeitsgruppe Fairtrade)| Thema: Heute hat der Faire Winter Brunch an der Hochschule Düsseldorf stattgefunden. Das ist ein Projekt der Arbeitsgruppe Fairtrade an der Hochschule. Die Arbeitsgruppe setzt sich für Fairtrade an der Hochschule ein. Seit Anfang des Jahres ist die Hochschule als Fairtrade Hochschule zertifiziert.

Falls euch das Thema interessiert und ihr Interesse an der Arbeitsgruppe habt, könnt ihr euch bei der Gruppe bspw. per E-Mail melden (fairtrade@hs-duesseldorf.de). Mehr Infos zur Gruppe und zum Thema gibt es hier und hier.

Advent, Advent, Adventskalender

Beitrag: Carina Blumenroth I Thema: Auch heute gibt es wieder ein neues Campus-Türchen.

Winterurlaub und Nachhaltig?

Bericht: Yvette Schröder | Thema: Die Winterzeit ist für viele auch die Zeit um in den Skiurlaub zu fahren. Der Urlaub ist oft nicht besonders nachhaltig, aber es geht auch anders.

Turbostaat

Bericht: Phillip Schübel | Thema: Am Freitag tritt die Band „Turbostaat“ auf. Wir haben vorab schon auf deren Songs geblickt und verraten, was ihr erwarten könnt.