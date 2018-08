insider am dienstag / 07. august

Der heißeste Tag bisher – zum Glück gibt es im Studio eine Klimaanlage. So bekommt ihr alle Infos, die heute wichtig sind, direkt aus kühlen Köpfen in euer Ohr. Wir sprechen heute über Heine, die Debatte um das Gesellschaftsjahr und neue Musik – also schaltet den insider ein, heute mit Rebecca Wasinski!

What´s next, Heine & Huxley?

Interview von Rebecca Wasinski mit Dr. Madlen Kazmierczak | Thema: Heine meets Huxley ist erflogreich angelaufen – aber wie geht es weiter mit der Veranstaltungsreihe? Morgen findet die erste Nachlese auf dem Dach der OASE statt. Was euch dort erwartet, hört ihr hier.

Dienstpflicht: Was steckt dahinter?

Bericht: Julia Rieger | Thema: Gerade wird eine Debatte über eine Dienstpflicht oder ein Gesellschaftsjahr geführt. Was dahinter steckt und wie die Chancen stehen, dass sich jeder junge Mensch zwischen einem einjährigen Dienst bei Bundeswehr oder in einer sozialen Einrichtung entscheiden muss, haben wir zusammengefasst.

Die Lösung heißt nicht Zwang

Kommentar von Julia Rieger | Thema: Ein verpflichtender Dienst in einer sozialen Einrichtung bringt nichts, wenn jemand diese Verantwortung nicht übernehmen will, kommentiert unsere Redakteurin. Aus eigener Erfahrung sagt sie: Über Frewilligendiesnte muss mehr informiert werden – und es sollte über Zusatzleistungen und Bezahlung diskutiert werden.

Neuigkeiten von Deaf Havana

Moderation von Rebecca Wasinski | Thema: Die Band Deaf Havana hat ein neues Albu rausgebracht – und Spiritalität spielt eine wichtige Rolle. Unsere Moderatorin vermisst aber

Die Jungs von Deaf Havana haben uns letzte Woche im Studio besucht. Das ganze Interview hört ihr hier.

Fischsterben durch Hitze

Bericht: Julia Rieger | Thema: Durch zu warmes Wasser sind in Hamburg und am Oberrhein viele Fische verendet. Warum das so ist und welche Gründe das Fischsterben noch hat, hört ihr hier.