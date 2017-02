In den Startlöchern: der gesundfunk

Was hilft gegen Kopfschmerzen? Was mache ich, wenn ich wegen dem Mitschreiben in der Uni eine chronische Sehenscheinentzündung habe? Welche Geschlechtskrankheiten kann ich mir auf Ersti-Partys einfangen? Auf diese und mehr Fragen rund um Gesundheit, Leben und Wohlbefinden wollen wir im gesundfunk eine Antwort finden.

Ab sofort immer am 1. Montag im Monat, ab 18 Uhr auf der [97.1]!

In der ersten Sendung am 6. Feburar geht es um das Thema Grippe und Erkältung. Schaltet ein!