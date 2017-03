hundreds im zakk / konzert am 18. märz

Ernste Botschaften, verpackt in elektronischen Popmelodien. Mit diesem Rezept hat das Hamburger Elektropop-Duett Hundreds seit einigen Jahren viel Erfolg. Das aktuelle Album Wilderness geht den selben Weg. Das mittlerweile dritte Album der Band, Wilderness, ist ein Konzeptalbum. Das heißt: es beschäftigt sich mit einem Überthema. Auf Wilderness ist das der Umgang des Menschen mit der Natur. Diese Thematik findet sich nicht nur in den Songs sondern z.B. auch in der Aufbereitung der Videos. Die Musik kommt an – auch international. Hundreds haben sogar bereits auf einem Festival in New York gespielt.

Momentan sind Hundreds wieder auf Wilderness-Tour 2017 und diesmal natürlich auch wieder in Deutschland. Am 18. März kommen die beiden Hamburger Geschwister damit auch nach Düsseldorf. Im zakk geben sie ein Konzert, präsentiert von hochschulradio düsseldorf. Alle weiteren Informationen zu Karten etc. findet ihr HIER.

Foto: zakk