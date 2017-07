gesundfunk im Sommer

Wuhu, endlich Sommer!

Endlich Sonne, warme Temperaturen und Zeit draußen verbringen. Tatsächlich hat der Sommer nicht nur positive Seiten.

Damit wir gesund durch die warme Jahreszeit kommen, gibt es einiges zu beachten. Alles zu Sommer und Gesundheit gibt’s ab 18 Uhr im gesundfunk mit Anni Stosberg!

Und jährlich grüßt der Sonnenbrand

Umfrage: Cigdem Ünlü | Thema: Mit Sonnenbrand haben viele zu kämpfen – die einen vergessen sich ordentlich einzucremen, die haben einfach eine empfindliche Haut. Wir haben uns auf dem Campus nach Euren Sonnenbrand-Erfahrungen umgehört.

It’s gonna be a hot summer…

Umfrage: Cigdem Ünlü | Thema: Viele lieben die Hitze – auch, weil sie im Gegensatz zu anderen gut mit den sommerlichen Temperaturen umgehen können. Ihr habt uns Eure Hitze-Tipps verraten.

Wer schön sein will, muss leiden?!

Umfrage: Cigdem Ünlü | Thema: Es gibt tatsächlich Menschen, denen ein gebräunter Teint wichtiger ist als ihre Gesundheit. Wir haben uns umgehört, wie Ihr das handhabt – Sonnenschutz oder Mallebräune?

Die Wunderwaffen schlummern im Kühlschrank

Bericht: Cigdem Ünlü | Thema: Ist die Haut einmal verbrannt, ist Handeln angesagt. Viele Hausmittel können bei Sonnenbrand wahre Wunder wirken!

Sonne kann auch süchtig machen

Bericht: Max Köster | Thema: Achtung, Wortwitz: auch die Sonne hat nicht nur Sonnenseiten. Was die Sonne mit uns macht und warum Vitamin D in Skandinavien Mangelware ist, hat Max für uns rausgefunden.

„Oft sind junge Menschen bei Sportveranstaltungen betroffen“

Interview: Anni Stosberg mit Frau Dr. Ulrike König, leitende Ärztin in der Zentralen Notaufnahme im Benrather Sana-Krankenhaus | Thema: Hitze kann unserem Körper ganz schön schaden, vor allem, wenn wir nicht auf diesen hören. Dr. König erklärt, was hinter dem sogenannten Hitzschlag steckt und was im Falle des Falles zu tun ist.

Der gesundfunk – immer montags ab 18 Uhr!