Der Sommer ist vorüber – also wettermäßig – und deswegen kommt auch der gesundfunk aus seiner kleinen Urlaubspause zurück.

Und wie: Wir beschäftigen uns mit Krankheiten, die sehr sehr selten sind.

Der gesundfunk – ab 18 Uhr mit Cigdem Ünlü.

Vier aus vielen – Seltene Krankheitsbilder

Berichte: Maximilian Köster | Thema: Unser Max studiert Medizin und kann Krankheiten und Krankheitsbilder super gut erklären. Auch von Erkrankungen, die eher selten auftreten.

Progeria infantilis oder Hutchinsion-Gilford-Syndrom

Turner-Syndrom

Fibrodysplasia ossificans progressiva

Amyotrophe Lateralsklerose

Wenn Duschen dich umbringen kann

Bericht: Anni Stosberg | Thema: An der Wasser-Allergie leidet genau ein Mensch unter 230 Millionen, sagen Forschende. Was das für eine Allergie ist und was das für Betroffene heißt, haben wir zusamengefasst.

„Menschen, die eine seltene Erkrankung haben, die stehen vor anderen Problemen“

Interview von Cigdem Ünlü mit Frau PD Dr. Silke Redler vom Institut für Humangenetik am UDK Düsseldorf | Thema: Was sind eigentlich seltene Erkrankungen, mit denen das Uniklinikum zu tun hat? Und was macht das mit Menschen, die an seltenen Krankheiten erkranken? Antworten darauf hatte Frau PD Dr. Silke Redler für uns.

Gar nicht so selten, wenn wir uns umsehen…

Bericht: Anni Stosberg | Thema: Seltene Krankheiten treffen nicht nur unsereins, sondern auch Prominente, die mit ihrer Erkrankung an die Öffentlichkeit gehen und so über das Krankheitsbild informieren.

