gesundfunk am montag / 7. oktober

Wir machen es mehrmals am Tag, reden aber nicht drüber: der Gang zur Toilette ist genau wie Themen rund um Pipi, Kot und Co. ein Tabu.



Menschen, die an Inkontinenz leiden, ertragen dies deswegen oftmals still, und vertrauen sich noch nichtmal einem Arzt oder einer Ärztin an.



Dabei kann Inkontinenz ein Symptom für viele Erkrankungen sein und betrifft deswegen auch Menschen allen Altersgruppen.

Wir sprechen im gesundfunk über Urin-Inkontinenz, ab 18 Uhr mit Anni Stosberg!

Wenn die Blase nicht mehr so kann/will

Interview: Anni Stosberg mit Stephan Siepmann, Urologe und Funktionsoberarzt am Paracelsus-Krankenhaus Düsseldorf-Golzheim I Thema: Ursachen von Inkontinenz, Behandlungsmöglichkeiten und Alltag mit Inkontinenz

Teil 1



Teil 2

Teil 3

