gesundfunk am montag / 6. mai

In der aktuellen Ausgabe des gesundfunks passen wir uns an: Ende April konntet ihr auf der [97.1] die Themenwoche rund um Nachhaltigkeit hören.

Auch wir möchten uns mit dem Thema beschäftigen und schauen, wie nachhaltig ein Krankenhaus sein kann und setzen uns mit nachhaltiger Ernährung auseinander.



Das ganze ab 18 Uhr mit Anni Stosberg!

Weniger Emissionen, mehr eigener Strom und Recycling!

Interview: Anni Stosberg mit Daniel Gryzik, Energiemanagement im Dezernat Bau und Technik am UKD I Thema: Nachhaltigkeit spielt nicht nur in unserer Gesellschaft eine Rolle, sondern auch im Krankenhaus. Das UKD treibt seit Jahren entsprechende Projekte an und setzt auf Nachhaltigkeit.

Yummy Milch selber machen!

Beitrag: Lea Rokitta I Thema: Viele verzichten auf Milch und setzen auf Alternativen wie Soja oder Hafermilch. Vieles können wir aber auch schnell selber zaubern.

Was esse ich da eigentlich?

Beitrag: Jonas Dirker I Thema: Immer mehr Menschen setzen sich mit der eigenen Ernährung auseinander, auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Reporter Jonas hat bei einem Ernährungsworkshop mitgemacht.

Vegan – wie isn das so?

Interview: Cigdem Ünlü mit HRD-Redakteurin Jessica Schäfers I Thema: Kollegin Jessi lebt seit Jahren vegan und berichtet, wie sie dazu kam, welche Hürden sie im Alltag erlebt und warum sie auch in Zukunft dabei bleiben wird.

gesundfunk – immer montags ab 18 Uhr auf der [97.1]!