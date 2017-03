gesundfunk am montag / 6. märz

Bauchschmerzen – das ist ein allgemeines wie häufiges Symptom und garantiert hatten wir alle schon einmal Probleme mit Magen und Co. . Aber was genau steckt hinter Schmerzen im Bauch. Wir sprechen über Ursachen, Tipps für die schnelle Genesung und warum man „Bauchschmerzen“ nicht unbedingt in Internetsuchmaschinen eingeben sollte.

Das und mehr ab 18 Uhr mit Anni Stosberg!

Bauschmerzen bei Google und Co.

Beitrag: Cigdem Ünlü und Anni Stosberg| Thema: Viele haben Bauchschmerzen, mal seltener, mal häufiger und oft gehen sie auch schnell wieder weg. Wenn nicht, wird oft im Internet nach Krankheitsbildern gesucht – und das ist nicht immer eine gute Idee.

Appendizitis – wenn der Wurmfortsatz sich entzündet

Beitrag: Maximilian Köster | Thema: Von einer Blinddarmentzündung haben viele schonmal gehört. Häufig wird die aber mit einer Appendizitis verwechselt.



Tipps bei Bauchweh

Beitrag: Cigdem Ünlü | Thema: Bauchschmerzen kommen und gehen. Nicht immer steckt etwas ernstes dahinter. Mit einfachen Hausmitteln lassen sich Bauschmerzen schnell vertreiben.



Was Studis Bauchschmerzen bereitet

Beitrag: Cigdem Ünlü | Thema: Bauchschmerzen können auch psychsiche Gründe haben. Wo ein Studium ist, ist auch Stress nicht weit.



Der gesundfunk – montags ab 18 Uhr auf der [97.1]!