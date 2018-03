gesundfunk am montag / 5. märz

Es kann so schnell passieren, dass wir in eine Notsituation geraten. Dann ist es gut, wenn wir wissen, was zu tun ist oder aber, wenn wir Menschen um uns haben, die helfen können. Stichwort: Erste Hilfe! Wie geht das eigentlich und reichen Kurse zum Führerschein aus? Darüber und noch mehr sprechen wir im gesundfunk!

Wie gut klappt es denn mit der Ersten Hilfe?

Interview: Anni Stosberg mit Bernd von Contzen, Leiter der Zentralen Notaufnahme am Uniklinikum Düsseldorf | Thema: Viele Menschen fühlen sich in Notsituationen überfordert und wissen nicht, was zutun ist. In Sachen Erste-Hilfe-Kursen und Schulungen ist da noch Luft nach oben.

Die stabile Seitenlage

Beitrag: Cigdem Ünlü | Thema: Etwas, was viele Ersthelfende tun können, ist Betroffene in die stabile Seitenlage zu bringen. Doch wie wird die Lage stabil?

Woche der Wiederbelebung

Interview: Tim Neumann mit PD Dr. Jan Thorsten Gräsner, Institut für Rettungs- und Notfallmedizin am UK Schleswig-Holstein | Thema: In der Woche der Wiederbelebung wird auf die Wichtigkeit von Erste-Hilfe-Maßnahmen aufmerksam gemacht. Was bei Erster Hilfe zu beachten ist, erklärt PD Dr. Gräsner.

Was uns umbringt

Beitrag: Carina Blumenroth | Thema: In Sachen Erste Hilfe gibt es auch Tipps in der Literatur. Der Autor Falk Stirkat schreibt in „Was uns umbringt – 25 Notfälle und wie Sie darauf reagieren können“ darüber, was überhaupt ein Notfall ist und was wir im Falle des Falles tun können.



Ein Song kann helfen

Beitrag: Anni Stosberg| Thema: Ein Lied mit 100-120 Schlägen pro Minute liefert den Beat für die perfekte Frequenz bei der Herz-Rhythmus-Massage. „Stayin‘ Alive“ von den BeeGees ist nur einer davon.

Ein Kurs von Studis für Studis

Interview: Cigdem Ünlü mit Marius Michels, Medizinstudi der Heinrich-Heine-Uni| Thema: Medizinstudierende an der HHU müssen zu Beginn ihres Studiums einen Erste Hilfe Kurs verpflichtend besuchen. Einige Studis organisieren Kurse für Kommilitionen und führen diese durch – einer davon ist Marius.

Erste Hilfe im Netz

Beitrag: Anni Stosberg| Thema: Infos zum Thememkomplex Erste Hilfe gibt es im Netz und auch im App-Store. Aber: Alle Technik ersetzt einen echten Kurs nicht.

Der gesundfunk – immer montags ab 18 Uhr!