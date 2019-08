gesundfunk am montag / 5. august

Ob jung oder alt, die Faktoren und Ursachen einer Magenschleimhautenzündung können jegliche Personengruppen bertreffen. Wir haben uns mal erkundigt, was es mit einer Magenschleimhautenzündung auf sich hat und den richtigen Umgang mit ihr für euch zusammengetragen. Diese Themen gibt es im gesundfunk mit Anni Stosberg.

Hardfacts Magenschleimhautentzündung

Moderation: Anni Stosberg | Thema: In Deutschland erkrankt jede/jeder fünfte an einer Magenschleimhautenzündung. Die Faktoren für Magenschleimhautenzündung sind vielfältig, u.a. können Rauchen, Stress und eine falsche Ernährung dazu führen.

Bauchschmerzen, Ernährung, Stress

Interview von Cigdem Ünlü mit PD. Dr. Matthias Banasch (Facharzt für Innere Medizin mit Schwerpunkt Gastroenterologie sowie Chefarzt der Klinik für Innere Medizin mit Gastroenterologie und Onkologie am Florence-Nightingale-Krankenhaus) | Thema: Jede/jeder Dritte trägt das Bakterium Helicobacter pylori in sich. Doch wie kommt es dazu, dass es sich in unserem Magen bequem macht und worauf sollten Betroffene verzichten?

Teil I

Teil II

Magenprobleme und Abhilfe

Umfrage: Sara Katebi | Thema: Auch Studis können von Magenschleimhautentzündung betroffen sein. Wir haben auf dem Campus der Heine Uni gefragt, welche Tipps sie dagegen haben.

Digital Detox und Aufatmen

Bericht: Cigdem Ünlü | Thema: Manchmal scheint uns der Alltag zu überrolle. Doch es gibt Wege, die unsentspannt und ausgeglichen unseren Alltag meistern lassen können.

