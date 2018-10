gesundfunk am montag / 1. oktober

Na, heute schon Make-Up benutzt? Für viele gehört Schminken zur alltäglichen Routine.

Doch was steckt eigentlich in den ganzen Kosmetikprodukten? Ist das alles immer so gesund und unbedenklich, wie Werbung und Co. das so vermuten lassen?

Wir gehen dem ganzen auf dem Grund, ab 18 Uhr mit Anni Stosberg!

Wie bedenklich sind Make-Up-Produkte?

Umfrage: Jaqueline Abdul Karim I Thema: Was wisst ihr zum Thema Schminke und Gesundheit? hochschulradio-Reporterin Jaqueline Abdul Karim war auf dem HHU-Campus unterwegs und hat bei euch nachgefragt.

Fette Augenbrauen und Bleichweiß

Beitrag: Anni Stosberg I Thema: Beauty und Kosmetik war schon in der Antike angesagt. Tatsächlich hat Make-Up eine lange und nicht gerade gesunde Geschichte.

Damit die Haut und Wimpern nicht austrocknen

Beitrag: Cigdem Ünlü I Thema: Was passiert mit unserem Körper, wenn wir Kosmetika benutzen? Eine ganze Menge. Deswegen muss auch viel beachtet werden, damit Schönheitsprodukte nicht das Gegenteil bewirken.

Spannungsgefühl im Gesicht?

Beitrag: Anni Stosberg I Thema: Schminke kann auch Krankheiten hervorrufen. Davor können wir uns aber leicht schützen.

