filmfrequenz im november

Neuer Binge Watch Content zum Binge Hearing für euch auf der 97.1. Jeden Monat stellen wir euch Aktuelles aus Kino, Stream und Serien vor und sprechen über verschiedene Themen rund um Film.

Fokus auf… Unsere Zukunft

Wie soll unsere Zukunft aussehen? Filme entwerfen da ganz unterschiedliche Bilder. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit unterschiedlichen Zukunftsvisionen für unseren Planten. Neben dystopischen Vorstellungen, zeigen die Filmemachenden auch hoffnungsvolle Welten mit nachhaltiger Energiegewinnung und neuen Möglichkeiten in der Medizin.

Human Nature: Die CRISPR-Revolution

Beitrag: Saskia Schlesinger | Genforschung – eine Hoffnung für die Menschheit oder ein nicht kalkulierbares Risiko? Die Dokumentation „Human Nature: Die CRISPR-Revolution“ erklärt das molekularbiologische Verfahren CRISPR/CAS9. Neben den Möglichkeiten für die Medizin, fragt sie auch nach den Grenzen des Verfahrens.

2040 – Wir retten die Welt

Beitrag: Saskia Schlesinger | Breit vernetzte Mobilitätskonzepte, umweltfreundliche Landwirtschaft und effiziente Energiegewinnung. Könnte so unsere Zukunft aussehen? Der Regisseur Damon Gameau richtet sich in einem filmischen Brief an seine Tochter – mit der Hoffnung auf eine positive Zukunft.

Land des Honigs

Beitrag: Santiago Hacker | Die Biene ist wichtig für ein funktionierendes Ökosystem. Der Rückgang der Honigbiene betrifft daher Menschen auf der ganzen Welt. Der Dokumentarfilm „Land des Honigs“ beschäftigt sich mit dem Verhältnis des Menschen zur Natur und im Speziellen zur Biene.

Crew?

Mit dabei waren in dieser Ausgabe Lena Bauer, Santiago Hacker und Saskia Schlesinger. Sie haben für euch über das Fokusthema „Zukunft“ recherchiert und gesprochen. Die Moderation übernommen und damit durch die Sendung geführt hat Lena Bauer.

die [filmfrequenz] – jeden mittwoch um 19 uhr