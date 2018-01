filmfrequenz am mittwoch / 10. januar

Eine gute Mischung an Kinofilmen, für fast jeden Geschmack was dabei. So würden wir die aktuelle filmfrequenz mit Kessy Gebhard beschreiben, denn mit Musicals, ’nem Thriller und sogar einen Anime haben wir diese Woche echt viele verschiedene Filme!

Moderatorin: Kessy Gebhard

Pitch Perfect 3

Rezensiert von: Niklas Fortmann

Komödie, Acapella, Musik | USA 2017 | Regie: Trish Sie | Darsteller/-innen (u.a.): Anna Kendrick, Rebel Wilson, Hailee Steinfeld | Kino-Start: 21. Dezember 2017 |Trailer |

Your Name

Rezension: Andrea Santrau

Animation, Anime, Fantasy | Japan 2016 | Von: Makoto Shinkai | Mit: (u.a.): Mone Kamishiraishi | Kino-Start: 11 und 14. Januar 2017 |Trailer |

The Commuter

Rezensiert von: Kessy Gebhard

Thriller, Action | USA, Frankreich, GB, 2017 | Regie: Jaume Collet-Serra | Darsteller/-innen (u.a.): Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson | Kino-Start: 11 Januar 2018 |Trailer |

Greatest Showman (Verlosung vorbei)

Rezensiert von: Kessy Gebhard

Musical, Drama |USA 2017 | Regie: Michael Gracey | Darsteller/-innen (u.a.): Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams, Kealla Settle | Kino-Start: 4. Januar 2018 |Trailer |

Dieses bescheuerte Herz

Rezensiert von: Niklas Fortmann

Drama, Komödie |Deutschland, 2017 | Regie: Marc Rothemund (II) | Darsteller/-innen (u.a.): Elyas M’Barek, Philip Schwarz | Kino-Start: 21. Dezember 2017 |Trailer |

Loving Vincent

Rezensiert von: Alex Werth

Animation, Biografie |Polen, GB 2017 | Regie: Dorota Kobiela, Hugh Welchman | Darsteller/-innen (u.a.): Douglas Booth, Saoirse Ronan | Kino-Start: 28. Dezember 2017 |Trailer |

Jumanji Willkommen im Dschungel

Rezensiert von: Kessy Gebhard

Komödie, Fantasy |USA 2017 | Regie: Jake Kasdan | Darsteller/-innen (u.a.): Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan | Kino-Start: 21. Dezember 2017 |Trailer |