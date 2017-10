erstsemester-begrüßung an der hhu / 9. oktober

Am 9. Oktober hat die Heinrich-Heine-Universität die neuen Studierenden begrüßt. In Hörsaal 3A haben die Rektorin, die AStA-Vorsitzende, der Prorektor und der Bürgermeister gemeinsam das Smester eröffnet. Die Reden in voller Länge findet ihr hier.

Wir haben live von dem Info-Basar im Foyer der philosophischen Fakultät gesendet. Alle Interviews aus unsere hochschulradio-Lounge sind online abrufbar.

Rektorin Prof. Anja Steinbeck

AStA-Vorsitzende Jennifer Voss

Prorektor Prof. Christoph Börner

Bürgermeister Günter Karen-Jungen

Science-Slammer Nico Hoffmeister