einführungskurs im wintersemester 2019/20





Du hast an einem unserer Quick-Start-Wochenenden teilgenommen oder bereits einen Schnuppertag bei hochschulradio düsseldorf gemacht. Nun willst Du noch mehr lernen und bei hochschulradio düsseldorf mitmachen? Dann ist der Einführungskurs genau richtig für Dich?

In unserem Einführungskurs lernst Du die Grundlagen: Nachrichten, Beiträge, Kollegengespräche verfassen, journalistisches Arbeiten, digitaler Audioschnitt, Sprechtraining und Studiotechnik gehören zum Handwerkszeug. Im Rahmen des Kurses erstellst Du auch Deinen ersten eigenen Radiobeitrag.

Im Januar und Februar findet folgender Einführungskurs statt:

Kurs E-2020-1

Samstag, 04.05.2019, 10-18 Uhr (Einführung)

Sonntag, 05.05.2019, 10-18 Uhr (Einführung und Audioschnitt)

Samstag, 11.05.2019, 10-18 Uhr (Sprechen)

Sonntag, 12.05.2019, 10-18 Uhr (Nachrichten )

Samstag, 25.05.2019, 10-18 Uhr (Produktion)

Sonntag, 26.05.2019, 10-18 Uhr (Aircheck)

Ziel des Kurses ist das Erstellen eines eigenen Radiobeitrags. Durch die erfolgreiche Teilnahme erwirbst Du zudem den zertifizierten Radiopass der Landesanstalt für Medien NRW. (Bedingungen dafür u.a.: Bei den Modulen herrscht Anwesenheitspflicht. Es können nur Personen teilnehmen, die min. 18 Jahre alt sind und ihren Wohnsitz in NRW haben.) Zwischen der Einführung und der Produktion ist Eigenarbeit notwendig, da Du Interviews führen und ein Skript schreiben musst.

Die Anmeldung erfolgt per Mail an info [at] hochschulradio.de. Dein Kostenbeitrag beträgt 40 EUR und ist vorab zu entrichten. Die erforderlichen Daten findest Du in unserer Anmeldebestätigung. Die Module bauen aufeinander auf und können nur in den angegebenen Kursen belegt werden.

Wenn Du bei einem Quick-Start-Wochenende oder einem Schnuppertag mitgemacht hast und nun am Einnführungskurs teilnehmen möchtest, dann schreibe bitte eine Mail mit dem Betreff „Anmeldung E-2020-1“ an info [at] hochschulradio.de. Bitte beachte, dass der Kostenbeitrag in Höhe von 40 EUR unmittelbar nach Erhalt der Anmeldebestätigung überwiesen werden muss. Falls der Kurs bereits belegt ist, können wir Dich auf eine Warteliste setzen.