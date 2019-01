einführungskurs im sommersemester 2019

Du willst lernen, wie Radio machen geht

und bei hochschulradio düsseldorf mitmachen?

Bei uns gibt es Radio learning-by-doing.

Bevor du bei uns auf Sendung gehst, lernst Du die Grundlagen in unseren Einführungskursen: Nachrichten, Beiträge, Kollegengespräche verfassen, journalistisches Arbeiten, digitaler Audioschnitt, Sprechtraining und Studiotechnik gehören zum Handwerkszeug. Im Rahmen des Kurses erstellst Du Deinen ersten eigenen Radiobeitrag.

Die Praxis gibt es danach live on Air. Vom Nachrichtenredakteur über Reporter und Chef vom Dienst bis zum Moderator kannst du mit Motivation, Engagement und ein bisschen Talent alles ausprobieren. Und auch die Musikredaktion sucht ständig neue Musikbegeisterte. Sie wählt die besten Songs aus Pop, Rock, Hip Hop und Elektro für das Programm aus und bringt die neuesten Infos über Bands, Festivals und Konzerte in die Sendungen, besucht Konzerte und macht Kritiken dazu.

Im Frühsommer findet folgender Einführungskurs statt:

Kurs E-2019-2

Samstag, 04.05.2019, 10-18 Uhr (Z1)

Sonntag, 05.05.2019, 10-18 Uhr (Z1)

Samstag, 11.05.2019, 10-18 Uhr (Nachrichten)

Sonntag, 12.05.2019, 10-18 Uhr (Sprechen)

Samstag, 25.05.2019, 10-17 Uhr (Z2)

Sonntag, 26.05.2019, 10-17 Uhr (Z2)

Donnerstag, 30.05.2019, 10-17 Uhr (Z3)

—————————

(Module: Z 1 = Grundlagen, Z 2 = Technik, Z 3 = Aircheck, N = Nachrichten, S = Sprechen im Radio)

—————————

Ziel des Kurses ist das Erstellen eines eigenen Radiobeitrags. Durch die erfolgreiche Teilnahme an den Z-Modulen erwirbst Du den zertifizierten Radiopass der Landesanstalt für Medien NRW. Bei den Modulen herrscht Anwesenheitspflicht. Es können nur Personen teilnehmen, die min. 18 Jahre alt sind und ihren Wohnsitz in NRW haben. Zwischen den Modulen Z1 und Z2 ist Eigenarbeit notwendig, da Du Interviews führen und ein Skript schreiben musst.

Die Anmeldung erfolgt per Mail an info [at] hochschulradio.de. Dein Kostenbeitrag beträgt 40 EUR und ist vorab zu entrichten. Die erforderlichen Daten findest Du in unserer Anmeldebestätigung. Die Module bauen aufeinander auf und können nur in den angegebenen Kursen belegt werden.

Wenn Du an einem der Kurse teilnehmen möchtest, dann schreibe bitte eine Mail mit dem Betreff „Anmeldung E-2019-2“ an info [at] hochschulradio.de. Bitte beachte, dass der Kostenbeitrag in Höhe von 40 EUR unmittelbar nach Erhalt der Anmeldebestätigung überwiesen werden muss. Falls die Kurse bereits belegt sind, können wir Dich auf eine Warteliste setzen. Interessierte, die bereits in eine unserer Sendung geschnuppert haben, werden bevorzugt zugelassen.