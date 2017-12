die soundskala Top 15 / 6. dezember

Das letzte bisschen Monat ist angebrochen! 2017 ist wieder auf dem Weg nach draußen und hinterlässt wieder eine Menge guter Songs, die es wert sind auch in 2018 mitgenommen zu werden. Im Nikolausschuh hat die soundskala deswegen eine Sonderausgabe! In der soundskala Top 15 fasst Dennis Rettberg für euch zusammen welche alternativen Songs 2017 seiner Ansicht nach maßgeblich beeinflusst haben und vom Jahr definitiv bleiben werden. Ganz getreu dem Motto: die Perlen aus 2017 für eure Jahres-Playlist. Die soundskala Top 15 – heute ab 18 Uhr.

2017 war vollem ein Jahr mit vielen Indie-Veröffentlichungen oder Newcomern, die sich diesem Genre gewidmet haben. Besonders ersichtlich war vor allem der Einfluss von urbaner Musik und elektronischen Einflüssen in Pop und diesmal sogar Rock. Das Ranking wird einiges davon wiederspiegeln, aber die anderen Genres natürlich nicht vergessen. Wer es davon geschafft erfahrt ihr auch hier an dieser Stelle: Nach der Sendung findet ihr das Ranking hier nämlich wieder zum Selber-In-Die-Playlist-laden.

Playlist / Ranking

Platz 1 – Wolf Alice – Beautifully Unconvetional – Visions Of A Life

Platz 2 – The xx – On Hold – I See You

Platz 3 – Royal Blood – I Only Lie When I Love You – How Did We Get So Dark?

Platz 4 – Faber – Alles Gute – Sei Ein Faber im Wind

Platz 5 – Parcels – Overnight – Overnight – Single

Platz 6 – Young Fathers – Only God Knows (feat. Leith Congregational Choir) – Only God Knows – Single

Platz 7 – London Grammar – Non Believer – Truth Is A Beautiful Thing

Platz 8 – Judith Holofernes – Analogpunk (feat. Maeckes) – Ich Bin Das Chaos / Analogpunk – Single

Platz 9 – Tash Sultana – Jungle – Notion EP

Platz 10 – The National – The System Only Dreams In Total Darkness – Sleep Well, Beast

Platz 11 – Superorganism – Something For Your Mind – Something For Your Mind – Single

Platz 12 – The Amazons – In My Mind – The Amazons

Platz 13 – Lea Porcelain – Remember – Hymns To The Night

Platz 14 – Loyle Carner – Isle Of Arran – Yesterday’s Gone

Platz 15 – WOMAN – Marvelous City – Happy Freedom

Aktuelle Songs: The Wombats – Lemon To A Knife Fight, Princess Nokia – ABC’s of New York, Black Honey – Dig

