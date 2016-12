die soundskala Top 15 / 14. dezember

Das Jahr liegt in den letzten Zügen und geht stramm auf Weihnachten zu. Für Journalisten in aller Welt wieder Zeit und Grund auf das Jahr 2016 zurück zu blicken. Dennis Rettberg macht das auch und hat für euch seine Special Edition der soundskala parat. Seine soundskala Top 15 mit seinen Songs des Jahres. Heute ab 18 Uhr auf der [97.1].

In den soundskala Top 15 gibt es wieder handverlesene Tipps für eure eigene 2016-Jahresplaylist. Denn dieses Jahr hatte wieder einiges in petto. Egal ob Hip-Hop oder Elektropop, von Rock bis zu Folkmusik: in so gut wie jedem Genre hat es erstklassige Songs gegeben. Und diese finden auch heute, kurz vor Weihnachten in dem Ranking Platz.

Playlist / Ranking

Platz 1 – The Last Shadow Puppets – Aviation – Everything You’ve Come To Expect

Platz 2 – Glass Animals – Youth – How To Be A Human Being

Platz 3 – Honne & Izzy Bizu – Someone That Loves You – Warm On A Cold Night

Platz 4 – Von Wegen Lisbeth – Wenn Du Tanzt – Grande

Platz 5 – The Kills – Doing It To Death – Ash & Ice

Platz 6 – OK Kid – Gute Menschen – Zwei

Platz 7 – Bon Iver – 22 (Over Soon) – 22, A Million

Platz 8 – Roosevelt – Colours – Roosevelt

Platz 9 – Lapsley – Love Is Blind – Long Way Home

Platz 10 – Sohn – Conrad – Rennen

Platz 11 – Kaytranada feat. Aluna George – Together – 99.9%

Platz 12 – The Lumineers – Ophelia – Cleopatra

Platz 13 – The 1975 – Love Me – I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful Yet So Unaware of It

Platz 14 – Pretty Vicious – Cave Song – Cave Song EP

Platz 15 – Mura Masa feat. A$AP Rocky – Love$ick – Love$ick-Single

Aktuelle Songtipps: The xx – On Hold, Nosizwe – Nordic Lights, Childish Gambino – Redbone, Pumarosa – Sinking Heart

Die nächste Ausgabe gibt es am 11. Januar – bis dahin wird diese Sendung immer mittwochs um 18 Uhr wiederholt!