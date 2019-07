die neue filmfrequenz / am 3. juli

Die [filmfrequenz] ist zurück! Nach ein paar Monaten (Sende-)Intermission, die ihr vielleicht sonst eher aus Filmen kennt, gibt es wieder regelmäßigen Binge-Hear-Content auf der 97.1. Jeden ersten Mittwoch im Monat gibt es eine neue Ausgabe [filmfrequenz] – rund um Kino, Stream, Serien und filmnahe Themen. Auf ein Thema wird immer etwas genauer/schärfer fokussiert. Das Thema wird von unterschiedlichen Seiten beleuchtet. Rund um den Fokus gibt es beispielsweise Interviews, Rezensionen, Gespräche. Beiträge. Verlosungen… zu hören.

Hören?

Bald gibt es hier die Ausgabe zum Nachhören

Fokus auf… Remakes

In der ersten Ausgabe hat sich alles um Remakes gedreht. Also, um bereits existierende Filme, die eine Neuverfilmung erfahren haben. Zu dem Thema haben wir mit einer Expertin gesprochen. Doktorin Stefanie Mathilde Frank lehrt an der Humboldt Universität zu Berlin und ist Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Theorie und Geschichte des Films. Sie hat sich (u.a. im Rahmen ihrer Dissertation) mit einer besonderen Form von Remakes beschäftigt: Remakes von Filmen aus der Zeit des Nationalsozialismus. Außerdem haben wir euch ein paar Remakes vorgestellt und erklärt was eigentlich hinter diesen Filmen steckt.

Crew?

Bei dieser Ausgabe haben Saskia Schlesinger, Santiago Hacker für Beitrags-Content gesorgt. Sie haben für euch u.a. den neuen Musik-Film „Yesterday“ und die sportliche Filmdoku „KROOS“ (mit Fußballer Toni Kroos) „vorgeschaut“. Moderatorin Lena Bauer hat für euch durch die Sendung geführt. Sie hat u.a. mit Doktorin Stefanie Mathilde Frank über Remakes gesprochen. – in der [filmfrequenz] auf der [97.1].