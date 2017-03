campusnachrichten am dienstag / 28. februar

Neues vom Campus und aus den Wissenschaften von und mit Judith Mellon.

Unsere Themen heute sind:

– Düsseldorfer Forschende starten die Analysen von Weltraumproben einer Flechtenart.

– Der letzte besetzte Raum an der Humboldt Universität in Berlin ist wieder frei.

– Studierende der Peter Behrens School of arts gewinnen den Summerschool Wetbewerb der STO-Stiftung.

Die campusnachrichten – immer um viertel vor!