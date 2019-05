Vom 20.- 24. Mai sind alle Studierenden der Heine-Uni dazu aufgerufen ein neues Studierendenparlament (SP) zu wählen. Insgesamt 7 Listen treten an – aber was wollen die Listen? In der campusdebatte 2019 haben wir (in der vom Wahlausschuss festgelegten Reihenfolge) mit Christian Bruns (LHG), Julia Uhlig (Juso Hochschulgruppe), Rebecca Hermanns (RCDS), Fabian Korner (Die Linke.sds), Aras Abbas (Direkte Aktion) und Daniel Laps (Campusgrün) über 4 Themen diskutiert. Aus Zeitgründen nicht dabei sein konnte die Kakistokratische Liste.