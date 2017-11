rushhour am montag / 13. november

Seid nett zueinander! Denn heute ist Welt-Nettigkeits-Tag. Deswegen gab es während der Sendung liebevoll gebackene Brownies und gute gelaunte RedakteurInnen on air! Die rushhour – mit Dennis Fanty.

Eine nette Sache…

Bericht: Nadine Klein I Thema: Heute ist Weltnettigkeitstag. Das Wort nett ist auf der zwischenmenschlichen Ebene, aber gar nicht immer so nett.

Make It German

Interview von Dennis Fanty mit Ayman Farhod Naaem (Vorstandsmitglied bei Make It German eV.) I Thema: Der Verein Make It German möchte vor allem Geflüchteten aus arabischen Ländern den Bildungsweg in Deutschland erleichtern Im Interview hat er uns erklärt, worin vor allem die Hürden für Geflüchtete an deutschen Unis bestehen.

Was ist Erfolg?

Bericht: Saskia Schlesinger I Thema: Erfolg wird ja meistens darüber definiert welchen Stand man auf der Karriereleiter erreicht hat. Das Karrierenetzwerk LinkedIn hat aber jetzt herausgefunden, dass viele Erfolg über ihr Privatleben definieren. Wir haben deswegen auch noch mal bei euch nachgefragt, wie ihr Erfolg definiert.

Terror in Europa

Bericht: Kathi Birkenbeul I Thema: Heute vor zwei Jahren ereigneten sich gleich an mehreren Orten in Paris terroristische Anschläge. 300 Menschen kamen damals ums Leben Wir haben zurückgeblickt.

