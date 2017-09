insider am dienstag / 05. september

Wie funktioniert die Zusammenführung von Locals und Geflüchteten? Wie hilft die Woche des Schreibens an der HHU bei Aufschieberitis? Und was ist das Besondere am Campfire-Festival an der Uni Dortmund? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gab es heute im insider mit Laura Seithümmer.

Qualitätssicherung bei der fühkindlichen Betreuung

Interview: Laura Seithümmer mit Prof. Rahel Dreyer | Thema: Bei der fühkindlichen Betreuung in Kitas und ähnlichen Einrichtungen sehen einige Dozierende großen Handlungsbedarf. Sie haben deshalb einen Aufruf gestartet.

Journalismus-Festival an der Uni Dortmund

Interview: Laura Seithümmer mit Judith Pielsticker | Thema: Ein Festival, bei dem anstelle der Musik das Thema Journalismus im Vordergrund steht? Das gibt es in dieser Woche beim Campfire-Festival an der Uni Dortmund.

Start with a friend

Bericht: Larissa Woischnig | Thema: Die Initiative Start with a friend bringt Locals und Geflüchtete zusammen, um sich kennenzulernen und im besten Fall Freundschaften zu schließen. Mitmachen geht da auf unterschiedlichen Wegen.

Der Weg aus der Aufschieberitis

Bericht: Philip Gercer | Thema: Aufschieberitits ist eine der häufigsten Ursachen für Stress im und Verlängerung des Studiums. An der HHU gibt es deshalb die sogenannte Woche des Schreibens.

