Der Ball rollt wieder! Im insider dreht sich heute alles um die schönste Nebensache der Welt und den Kampf der Düsseldorfer Studis um den Uniliga-Titel. Endlich beginnt wieder die Uniliga! Der insider – heute mit Nadine Klein.

Die Uniliga startet heute

Interview von Nadine Klein mit Ayman Elmashala (von Hochschulsport Düsseldorf) | Thema: Der erste Spieltag der Uniliga findet heute Abend statt. Wir haben mit dem Organisator gesprochen, was die Uniliga in diesem Jahr so ausmacht.

Dynamo Tresen oder Schmerzgebirge Haue – hauptsache gewinnen!

Beitrag von Florian Pustlauk | Thema: Die Uniliga beginnt heute wieder! Mit dabei sind 24 Mannschaften – darunter sind natürlich viele typische Hobbytruppen dabei. Die Säufer oder die Treter sind bei unserem Überblick natürlich mit der von der Partie.

Der Wahl-O-Mat ist online

Beitrag von Mathias Hendrix | Thema: Der Wahl-O-Mat gibt ab sofort vor der NRW-Wahl wieder eine Übersicht über die unterschiedlichen Einstellungen der Parteien. Mathias Hendrix hat das Online-Programm ausprobiert.

IS-Kronzeuge steht in Düsseldorf vor Gericht

Beitrag von Florian Pustlauk | Thema: Gestern hat das Oberlandesgericht Düsseldorf den Prozess gegen IS-Aussteiger Anil O. Eröffnet. Der Kronzeuge soll mit seinen Aussagen wichtige Informationen zur Islamistenszene liefern.

