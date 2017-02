insider am mittwoch / 1. februar

Auf einen neuen Monat! In diesen startet der mitwoch-insider mit Cigdem Ünlü mit euch!

Die Videospielwelt trauert um PacMan-Erfinder Masaya Nakamura

Bericht: Mathias Hendrix | Thema: PacMan-Erfinder Masaya Nakamura ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Er war ein bedeutender Mensch in der Videospielindustrie, darüber hinaus war er aber auch noch viel mehr. Wir haben einen Blick auf sein Lebenswerk geworfen.

„Hey! Ich bin Novi- dein Nachrichtenbot.“

Bericht: Kessy Gebhard | Thema: Letzte Woche noch frisch vorgestellt, diese Woche schon ausgetestet. Was genau ist Novi, was kann Novi und solltet ihr Novi installieren? Wir sagen ja! Klickt hier, um Novi auch zu installieren.

„Ich habe die AGB’s gelesen und…“

Bericht: Saskia Schlesinger | Thema: Ihr solltet ab heute tatsächlich einen genaueren Blick auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen werfen, denn das könnte im Falle eines Rechtsstreits gegenüber Dienstleistungen doch tatsächlich euch zu Gute kommen. Denn ab heute, dem 1. Februar treten viele Änderungen und neue Regelungen in Kraft.

„Wir bleiben TROY“

Bericht: Anni Stosberg | Thema: Vier Männer, ein bisschen Show und ganz viel Reimen, mehr brauchte es am Freitag nicht, um in der Lanxness-Arena in Köln eine riesen Party zu schmeißen. Gastgeber waren die Fantastischen Vier, zu Besuch waren wir.